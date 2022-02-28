Євросоюз повністю закрив повітряний простір для літаків РФ

Європейський союз ухвалив рішення про закриття повітряного простору союзу для повітряних суден, зареєстрованих у РФ, а також транспорту, який належить або зафрахтований російською юридичною чи фізичною особою. Виключення - лише для аварійних посадок.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зважаючи на серйозність ситуації та у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, доцільно запровадити подальші обмежувальні заходи, пов'язані з фінансами та авіацією... Держави-члени повинні бути зобов'язані відмовляти у дозволі на посадку, зліт або проліт над своєю територією будь-яким повітряним судам, що експлуатуються російськими авіаперевізниками, у тому числі як маркетинговий перевізник, будь-яким повітряним судам, зареєстрованим у Росії, та повітряним судам, зареєстрованим не в Росії, які належать або зафрахтовані або іншим чином контролюються російською юридичною або фізичною особою", - йдеться в опублікованому у понеділок Офіційний журнал ЄС.

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При цьому уточнюється, що виняток із цього правила робиться для випадків аварійної посадки та в разі зльотів/посадок з гуманітарною метою.

Рішення набирає чинності з дати опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу 28 лютого 2022 року.