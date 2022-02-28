ЄС заморожує активи Центробанку Росії

ЄС остаточно ухвалив рішення про заморожування активів Центрального банку РФ.

Про це повідомили в Офіційному журналі ЄС, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Забороняються операції, пов'язані з управлінням резервами, а також активами Центрального банку Росії, у тому числі операції з будь-якою юридичною особою, організацією або органом, який діє від імені або за дорученням Центрального банку Росії", - йдеться в документі, опублікованому в журналі.

Напередодні глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що глави МЗС країн ЄС домовилися "запровадити обмежувальні заходи, які паралізують активи російського Центробанку".

"Близько половини або більше половини фінансових резервів Центробанку буде заморожено", - сказав Боррель під час пресконференції за підсумками ради глав МЗС ЄС у неділю ввечері.

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В Банку Росії твердять, що нібито "має у своєму розпорядженні необхідні ресурси та інструменти для підтримки фінансової стабільності та забезпечення операційної безперервності фінансового сектора".

"Російська банківська система стабільна, має достатній запас капіталу та ліквідності для безперебійного функціонування в будь-якій ситуації. Всі кошти клієнтів на рахунках збережені та доступні у будь-який момент часу", - наголошує Банк Росії.