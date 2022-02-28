Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ

Ситуація в столиці України - контрольована.

Про це заявляють Сухопутні війська Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - прокоментував командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.