Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ
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Ситуація в столиці України - контрольована.
Про це заявляють Сухопутні війська Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - прокоментував командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.