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Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ

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Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ
Ситуація в столиці України - контрольована.

Про це заявляють Сухопутні війська Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі спроби досягти мети російсько-окупаційними військами зазнавали невдач. Колони техніки окупанта знищувались. Противник поніс значні втрати особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей", - прокоментував командувач Сухопутних військ ЗС України - командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський.

Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ 01

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Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    - Товарищ майор, а бандеровцы умеют воевать? - *** его знает, оттуда еще никто не возвращался
  • Александр Товба
    Слава Україні ! Слава ЗСУ ! Слава всім Захисникам !
  • Виктор Дийнега
    У наших ВСУ стоит задание - 1000 орков за сутки - где хош их бери
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