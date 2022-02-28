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Через закриття авіапростору російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи

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Через закриття авіапростору російський "Аерофлот" скасував всі рейси до Європи
Російський авіаперевізник "Аерофлот" скасував всі рейси в Європу з 28 лютого. Компанії доведеться повернути гроші пасажирам за квитки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.

Компанія заявила, що у зв'язку з обмеженнями повітряного простору з 28 лютого призупиняє всі рейси в Європу.

"У зв'язку з обмеженнями повітряного простору, введеними європейською владою, "Аерофлот" призупиняє з 28 Лютого 2022 року і до подальшого повідомлення польоти по мережі європейських маршрутів", - йдеться в заяві.

Перевізник запропонував клієнтам, які вже купили квитки в Європу, оформити повернення коштів за місцем покупки проїзного документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія разом із США заморозить активи ВТБ та "Аерофлоту", - Джонсон

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Топ коментарі

  • Kozak
    Кацапский літак іди на х,,,,,й
  • Muron
    а далі і не буде. Тепер будуть нові компанії: "ТатарАвиа", "БашкирАвиа", "ЯкутАвіа", "ЧукоткаАвіа", "КенісбергАвіа"
  • Joshua Merlin
    приятная утренняя новость... пора уже начинать бомбить мацкву, **********, смоленск, псков, владимир, ярославль... кацапы должны жить в аду... смерть кацапам и русне!
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