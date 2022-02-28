Байден вчергове скликає міжнародну зустріч для обговорення ситуації в Україні
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У понеділок у форматі відеоконференції відбудеться зустріч лідерів США, ЄС, НАТО, а також Канади, Японії та шести європейських держав для обговорення ситуації в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили в офісі глави уряду Канади.
"Прем’єр-міністр візьме участь у зустрічі, організованій президентом США Джо Байденом, разом із лідерами Франції, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії, Об’єднаного Королівства, ЄС та НАТО для обговорення України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зустріч буде закритою.
Нагадаємо, Джо Байден вже двічі проводив зустрічі у подібному форматі, тепер до відеоконференції приєднаються лідери Японії та Румунії.