На Токійській біржі російський рубль обвалився на 40%. Фінансисти очікують, що сьогодні він сягне 300 руб. за долар
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На Токійській біржі, де вже почалися ранкові торги, рубль спочатку різко обвалився на 30%, а потім - на 40%
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНИАН.
У російських обмінниках у неділю, 27 лютого, долар коштував від 100 до 190 рублів. А офіційний курс Центробанку РФ - 83,5 рубля за долар.
Фінансисти не відкидають, що у понеділок, 28 лютого, рубль на відкритті торгів сягне 300 за долар.
Зазначимо, що Банк Росії вирішив розпочати торги на валютному та грошовому ринках Московської біржі аж о 10:00 мск (09:00 за Києвом).
Нагадаємо, що на Forex долар торгується близько 113,5 рублів, а євро – 127 рублів. Це історичний максимум.