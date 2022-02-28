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Російські війська обстрілюють колони з жінками та дітьми, яких евакуюють, - Верещук

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Російські війська обстрілюють колони з жінками та дітьми, яких евакуюють, - Верещук
Російські окупанти обстрілюють колони з евакуйованими жінками та дітьми, яких Україна намагається вивезти з тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.

Про це заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян", — сказала Верещук.

Вона також додала, що унаслідок обстрілів серед цивільних є поранені.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КОЖЕН КАЦАПСЬКИЙ ВБИВЦЯ ГОРІТИМЕ У ПЕКЛІ
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Каждый кто пересег гос. границу с оружием, включая Донецкую, Луганскую области, Крым
  • Cheba AtWork
    Не все, даже сейчас остались особо упоротые. Они просто затаились.
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