Російські війська обстрілюють колони з жінками та дітьми, яких евакуюють, - Верещук

Російські окупанти обстрілюють колони з евакуйованими жінками та дітьми, яких Україна намагається вивезти з тимчасово окупованих територій та з лінії зіткнення.

Про це заявила міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Росія обстрілює гуманітарні коридори, не дивлячись ні на що, ігноруючи наші прохання дати можливість вивезти жінок, дітей, сиріт, маломобільних громадян", — сказала Верещук.

Вона також додала, що унаслідок обстрілів серед цивільних є поранені.

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