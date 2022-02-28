Японія та Південна Корея приєднаються до Заходу у разі відключення російських банків від SWIFT

Японія приєднається до західних країн у разі відключення низки російських банків від системи SWIFT.

Про це повідомило видання The Japan Times із посиланням на японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

За даними видання, прем'єр заявив, що Токіо також запровадить санкції проти російських керівників та виділить Україні екстрену фінансову допомогу.

Південна Корея також готова приєднатися до міжнародного рішення відключити Росію від платіжної системи SWIFT через ситуацію навколо України, повідомляє "Ренхап" з посиланням на міністерство закордонних справ країни.

"Сеул також планує приєднатися до міжнародного руху стосовно відключення Росії від платіжної системи SWIFT і повідомив Сполучені Штати про це рішення дипломатичними каналами", - повідомили агентству в міністерстві.

Читайте також: Рішення про відключення низки банків РФ від SWIFT ухвалять сьогодні, - Боррель