Сингапур заблокує російські банки та фінансові операції і запровадить експортний контроль
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомляє The Straits Times
Міністр закордонних справ країни Вівіан Балакрішнан заявив, що на предмети, які можуть використати як зброю в Україні проти її громадян, Сингапур запровадить експортний контроль. Конкретні заходи відпрацьовують, їх оголосять найближчим часом.
"Ми продовжуємо цінувати наші добрі відносини з Росією. Однак ми не можемо миритися з такими порушеннями суверенітету і територіальної цілісності іншої суверенної держави", – сказав Вівіан Балакрішнан.
Сингапур працюватиме з міжнародними партнерами, щоб зайняти рішучу позицію проти вторгнення в Україну та припинити подальше насильство та кровопролиття.
Міністр закордонних справ країни зазначив, що Сингапур був одним із 82 співавторів нещодавньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує агресію Росії проти України.