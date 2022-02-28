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Сингапур заблокує російські банки та фінансові операції і запровадить експортний контроль

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Сингапур заблокує російські банки та фінансові операції і запровадить експортний контроль
Сингапур заблокує деякі російські банки та фінансові операції, пов'язані з Росією, яка напала на Україну. Водночас посилять контроль за експортом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це повідомляє The Straits Times

Міністр закордонних справ країни Вівіан Балакрішнан заявив, що на предмети, які можуть використати як зброю в Україні проти її громадян, Сингапур запровадить експортний контроль. Конкретні заходи відпрацьовують, їх оголосять найближчим часом.

"Ми продовжуємо цінувати наші добрі відносини з Росією. Однак ми не можемо миритися з такими порушеннями суверенітету і територіальної цілісності іншої суверенної держави", – сказав Вівіан Балакрішнан.

Сингапур працюватиме з міжнародними партнерами, щоб зайняти рішучу позицію проти вторгнення в Україну та припинити подальше насильство та кровопролиття.

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Міністр закордонних справ країни зазначив, що Сингапур був одним із 82 співавторів нещодавньої резолюції Ради Безпеки ООН, яка засуджує агресію Росії проти України.

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Топ коментарі

  • Сергей Рейнвей
    Нова фінансова термінологія рускєцов:
    Гривня - відро рублєй;
    Долар - тачка рублєй;
    Євро - тачка+відро рублєй;
    Британський фунт - тачка + 3 відра рублєй.
    Збулась мєчта крєпкого фінансового хозяйствєнніка *****

    Взято з інтернету..
  • Adrian JA
    ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
    Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

    Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
  • Запорізький козак
    ⚡️Пентагон в ответ на угрозы Путина применить ядерное оружие:

    "Мы остаемся убеждены в нашей способности защитить себя, наших союзников и партнеров, и это включает сферу стратегического сдерживания", - Министерство Обороны США
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