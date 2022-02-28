Тероборона закликала населення півночі України до організованого спротиву окупантам: "Не бійтеся - вони бояться вас більше"

На фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, закликаємо до організованого спротиву цивільного населення.

Про це йдеться у заяві Територіальної оборони ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Тероборона пропонує людям наступний алгоритм, як розправлятись із окупантами:

1. Виставляйте дозори аби бачити рух колон.

2. Отримавши інформацію про напрямок їхнього руху, будь-яким чином перекрийте дорогу.

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3. Підірвіть міст або заблокуйте вантажним транспортом рух.

4. Коли колона зупиниться - закидайте її коктейлями Молотова та вогнем зі стрілецької зброї.

5. Полонених, яких вдалося захопити в бою записуйте на відео. Це деморалізує окупантів. Або ведіть прямі трансляції в соціальних мережах - це підбадьорює ваших побратимів.

6. Жінкам та підліткам вздовж руху колони розміщувати плакати: "Вас тут чекає тільки смерть" та іншого загрозливого змісту.

7. Не бійтеся - вони бояться вас більше.

8. Ми переможемо".