Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.



"Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

"Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", - йдеться в повідомленні.

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