Новини • Війна

Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого

31 72935
Російські окупанти знизили темпи наступу, противник деморалізований та несе великі втрати, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 06:00 28 лютого
Російські окупанти знизили темпи наступу, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 06:00 28.02.2022 щодо російського вторгнення, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час повітряно-наступальної операції противник продовжив нанесення вогневого ураження військовим та цивільним аеродромам, пунктам управління військами (силами), об’єктам системи ППО, важливим критичним об’єктам інфраструктури, населеним пунктам та підрозділам в районах оборони", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, окупанти підступно завдали ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів.

"Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори. Ворог зрозумів, що пропаганда і реальність відрізняються. Окупанти нас бояться", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 00:00 27 лютого

Захисники України продовжують утримувати стійку оборону. Слава Україні!

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
  • Мистер Икс 00711c20
    Никакой жалости к упырям ! Мочить ВСЕХ ! Слава Украине !
  • Adrian JA
    ЦЕ БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
    Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

    Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини