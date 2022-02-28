Новини • Війна

Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times

53 343199
Росія надіслала до Києва понад 400 "вагнерівців", щоб вбити Зеленського, - The Times
Британське видання The Times повідомляє, що в Києві діють понад 400 "вагнерівців", яким Кремль наказав вбити президента Володимира Зеленського та його уряд та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

"Група Вагнера, приватна військова компанія, керована одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією вбити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", пише The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Повідомляється, що інформація про їхній задум дійшла до українського уряду в суботу вранці, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ

Столична влада попередила мирних жителів, що всіх, хто виходитиме на вулицю в комендантську годину, розглядатимуть як агентів Кремля і можуть ліквідувати.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Lvbnhj
    Ху...я Вони що думають.що якщо приберуть Зеленського то щось це змінить?
    У нас вся Україна...Президент
  • Привет
    Дурачки...смерть зеленского ничего не изменит...презом станет стефанчук...
  • Gaussedge
    Вони думають, що вб'ють Зеленського і цей народ підкориться окупантам? Російський корабль, йди на йух! (народне прислів'я).
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини