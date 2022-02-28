Новини

В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"

52 996177
В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"
Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південні Курили.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".

"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється в даний момент", - сказав він.

Переговори між Московю та Токіо про належність островів Ітуруп, Кунашир та Шикотан ведуться з середини минулого століття. Водночас російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.

Також читайте: Японія та Південна Корея приєднаються до Заходу у разі відключення російських банків від SWIFT

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Серж Пир
    Началось
  • Anastasiya А.
    Ну все. Деление рашки объявляю открытым! Всем шампанского за мой счёт
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Японцям-респект.Курили-це Японія...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини