В МЗС Японії заявили, що Росія окупувала Курили: "Це суперечить міжнародному праву, як і напад військ РФ на Україну"
52 996177
Директор департаменту МЗС Японії Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південні Курили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Москвы".
"Північні території окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії на Україну, що здійснюється в даний момент", - сказав він.
Переговори між Московю та Токіо про належність островів Ітуруп, Кунашир та Шикотан ведуться з середини минулого століття. Водночас російська сторона неодноразово заявляла, що суверенітет над цими територіями має відповідне міжнародно-правове оформлення і не підлягає сумніву.