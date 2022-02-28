Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого

Оперативна інформація по Бердянському району станом на 7:00 від Бердянської районної державної адміністрації. Район окуповано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА у фейсбуці.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

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Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.