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Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого

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Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого
Оперативна інформація по Бердянському району станом на 7:00 від Бердянської районної державної адміністрації. Район окуповано.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької ОДА у фейсбуці.

Ворожа техніка спостерігається в різних громадах. З вечора місцеві мешканці Осипенківської громади повідомляли про "рейди" окупантів по будинках в пошуках телефонів.

В Бердянську під час операції з захоплення міста постраждало двоє осіб: одного вбито іншого поранено. За наявною інформацією постраждалі - охоронці підприємства "Бердянські жниварки".

Бердянський відділ поліції розформовано. Міська влада відмовилась від співробітництва з окупантами. Частина комунальних служб працює. Міський транспорт зупинився.

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Впродовж ночі місцеві фіксували переміщення техніки містом. Зранку в Осипенківській громаді також почався рух.

В громадах періодичні проблеми зі зв'язком.

Бердянськ тимчасово окуповано, - ОДА про ситуацію у місті на ранок 28 лютого 01

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Топ коментарі

  • Запорізький козак
    Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
  • Алла Новосад 5b57f84f
    @PVB40

    ·
    22 хв



    По Бердянску на утро.

    В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

    Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

    Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
    По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
  • Александр Краус
    Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
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