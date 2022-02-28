Українські хакери зламали сайт Кремля та опублікували всю їхню телефонну базу, - МВС

Українські хакери в неділю зламали сайт Кремля та оприлюднили всю його телефонну базу.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі каналу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора ввечері ми здійснили ще одну ініціативу - спільно з "Кіборгами-спам України" було зламано сайт Кремля і ми у вільний доступ на чат боті "Влада РФ" (у Telegram. - Ред.) виклали повністю всю телефонну базу Кремля", - розповів він.

Денисенко розповів, що наразі у вільному доступі телефони всього керівництва Кремля, журналістів "кремлівського пулу", громадських організацій.

"Що мене найбільше вразило - Кремль обслуговує пул ворожок. Там є спеціальні ворожки…", - розповів Денисенко.

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