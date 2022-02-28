Міноборони про втрати військ РФ від початку вторгнення: 5300 осіб, 191 танк, 816 броньованих машин, 29 літаків, 29 гелікоптерів

Війська РФ, які вторглися до України, продовжують зазнавати тяжких втрат.

Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:

Літаки - 29

гелікоптери - 29

Танки - 191

Бойові броньовані машини - 816

Гармат - 74

ЗРК БУК - 1

Град 21

Автомобільна техніка - 291

Цистерни - 60

БпЛА ОТР- 3

Кораблі/катери - 2

Засоби ППО - 5

Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється)", - пише Маляр.

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Вона акцентує увагу, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

"Крім того інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день. Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - резюмувала Маляр.