Міноборони про втрати військ РФ від початку вторгнення: 5300 осіб, 191 танк, 816 броньованих машин, 29 літаків, 29 гелікоптерів
Про це повідомила у фейсбуці заступник міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Сумарні орієнтовні втрати ворога з 24.02 по 28.02 станом на 6.00:
Літаки - 29
гелікоптери - 29
Танки - 191
Бойові броньовані машини - 816
Гармат - 74
ЗРК БУК - 1
Град 21
Автомобільна техніка - 291
Цистерни - 60
БпЛА ОТР- 3
Кораблі/катери - 2
Засоби ППО - 5
Особовий склад орієнтовно 5300(уточнюється)", - пише Маляр.
Вона акцентує увагу, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.
"Крім того інформацію ми можемо отримати лише після завершення бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день. Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати", - резюмувала Маляр.