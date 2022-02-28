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Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

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Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ
Влада Великобританії оголосила в понеділок про готовність розширити обмежувальні заходи проти Росії та запровадити санкції проти Центрального банку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Як йдеться у заяві, поширеній на Даунінг-стріт, глава британського Мінфіну "у координації з керуючим Банку Англії сьогодні оголошує про намір уряду Великобританії вжити подальших обмежувальних економічних заходів" у відповідь на операцію РФ в Україні, "націливши обмеження проти Центробанку Росії".

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Топ коментарі

  • Максим Дяченко
    Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) принял решение продать все свои российские активы в поддержку Украины.

    Как следует из заявления норвежского правительства, подразделение центробанка страны, отвечающее за управление госфондом, - Norges Bank Investment Management (NBIM) - должно незамедлительно заморозить все новые инвестиции в РФ и приступить к продаже уже имеющихся активов.

    "Российское нападение на Украину поставило под угрозу безопасность в Европе так, как мы не видели этого со времен Второй мировой войны. Это бросает вызов нашим ценностям, нормам и принципам, на которых основываются демократические общества", - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

    Норвегия с нами!
  • Запорізький козак
    ⚡В Москве перекрывают центр города. Пользователи в социальных сетях фотографируют и выкладывают кордоны у Красной площади и Александровского сада
  • Марьяна
    4 дня войны и рубль уже на костылях.))
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