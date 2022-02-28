Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Влада Великобританії оголосила в понеділок про готовність розширити обмежувальні заходи проти Росії та запровадити санкції проти Центрального банку РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

Як йдеться у заяві, поширеній на Даунінг-стріт, глава британського Мінфіну "у координації з керуючим Банку Англії сьогодні оголошує про намір уряду Великобританії вжити подальших обмежувальних економічних заходів" у відповідь на операцію РФ в Україні, "націливши обмеження проти Центробанку Росії".

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