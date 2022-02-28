Курс рубля обвалився до історичного мінімуму
61 511132
Рубль на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше ніж 30% вартості долара та євро.
На піку курс долара вранці у понеділок перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський Forbes.
Курс рубля на міжнародних торгах обвалився до історичного мінімуму, втративши більше ніж 30% вартості до долара та євро. На піку курс долара вранці у понеділок, 28 лютого, перевищував 117 рублів, курс євро – 132 рублі.
Це є історичний максимум, повідомляє Bloomberg.
На 6:30 за київським часом євро торгувався за ціною вище 127 рублів, долар - вище 114 рублів. Євро у рублях виріс на майже 35%, долар – майже на 33%. Європейська валюта подорожчала більш ніж на 33 рублі із закриття минулих торгів, американська - на більш ніж 30 рублів.