Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена: "Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції?"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров не зможе відвідати засідання Ради ООН з прав людини у Женеві, оскільки від нього через санкції вимагають оформити додаткові документи, які російське МЗС відмовляється оформлювати.

Про це в ефірі телеканалу "Россия-1" заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Захарова емоційно обурилася необхідності долати нові санкційні обмеження, накладені на Росію у Європі. "Якась нісенітниця! Які документи, які правила, які інструкції? Про що це?" - сказала офіційний представник МЗС РФ.

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Причиною виникнення проблем стало те, що ЄС наклав на РФ авіаційні санкції, заборонивши проліт російських бортів, а Лавров хотів полетіти до Женеви літаком уряду РФ. Захарова пояснила, що через це від російської делегації вимагають "оформляти якісь документи, які зараз придумають країни Євросоюзу для тих бортів, що потрапили під санкції".

Росія не виконуватиме санкційних вимог.

"Це обов'язок Організації об'єднаних націй та країни, яка її приймає, забезпечити роботу країнам-членам, тим більше у кризовий момент", - вважає представниця МЗС.

Як наслідок, Лавров не зможе відвідати зустріч ООН високого рівня.