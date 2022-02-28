Війська РФ періодично обстрілюють Чернігів з певним інтервалом в одну точку, можливе пристрілювання в радіотелецентр, - МВС

Противник з початку понеділка, 28 лютого, з періодичністю обстрілює центр Чернігова, можливо, пристрілюючись в радіотелецентр

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у фейсбуці.

28 лютого починаючи близько з 02:00 внаслідок ворожих обстрілів у м. Чернігів (періодично ворог здійснює обстріли з певним інтервалом в одну точку, можливо пристрілювання по радіотелецентру), сталося:

- влучання боєприпасу в фундамент п’ятиповерхового житлового будинку по вул. Реміснича, 55 з подальшим загоранням двох квартир на першому та другому поверсі. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС (5 осіб, 1 од. техніки).

- влучання боєприпасу в будівлю магазину на центральному ринку по вул. Ринкова, 1. Пожежа ліквідована підрозділом ДСНС на площі 70 м. кв. (10 осіб, 2 од. техніки).

- влучання боєприпасу в будівлю дитячого садка по вул. Реміснича, 53 з подальшим загоранням (на даний час підрозділи ДСНС до гасіння не залучені у зв’язку з продовженням обстрілів).

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Зазначається, що жертв та постраждалих немає.