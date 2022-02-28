Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада

Сартану обстріляла авіація російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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