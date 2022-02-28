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Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада

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Зранку авіація російських окупантів обстріляла Сартану, - Маріупольська міська рада
Сартану обстріляла авіація російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

"Ранок 28 лютого для тисяч жителів Сартани розпочався черговим навмисним обстрілом з боку російських окупантів. Працювала авіація ворога. Бомби впали на житлові будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

"Оцінюємо масштаби руйнувань після чергового обстрілу російських окупантів по мирному населенню грецького селища Сартана. Армія Росії цілеспрямовано вбиває мирне населення України. Ми ніколи цього не пробачимо і не забудемо", – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Вашингтонский Обком

    @_Fashington

    "ДНР" приостанавливает мобилизацию - Пушилин.

    Бибизяны закончились.
  • Мосий Шило
    Греков ********** решили добить.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Знищуючи русню, не забуваємо знищувати ригів. Вони вже вдруге здають Неньку кацапам.
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