ОДА просить не оприлюднювати точних координат руйнувань у Чернігові

Чернігівська ОДА просить не оприлюднювати фото із загальними планами та точну адресу руйнувань у Чернігові, щоб ворог не зміг використати цю інформацію для коригування подальших обстрілів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОДА.

"Просимо не оприлюднювати точні координати руйнувань у Чернігові. Достатньо буде вказати район приблизний, можна вулицю (провулок не варто). Ні в якому разі не вказуйте формулювань "на розі вулиць такої то і такої то".

При оприлюдненні фото – тільки такі, де видно результати руйнувань – крупним планом вибиті вікна, пошкоджені авто. Але без будинків що поряд! Тобто щоб ворог не зміг ідентифікувати точне місце попадання ракети. Адже ворожі навідники можуть використовувати вашу інформацію для корегування наступних обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, результати обстрілів Чернігова поширювати треба: "Щоб увесь світ бачив злочини росіян в Україні".

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