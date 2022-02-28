Станом на ранок Маріуполь та Волноваха - гарячі точки на Донеччині, - глава ОДА Кириленко

Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, згідно з опублікованим зведенням, з 20:00 27 лютого до 9:00 28 лютого в Сартані від обстрілів поранено одну людину, пошкоджені 10 будівель, раніше, вдень 27 лютого, від авіаударів загинули дві людини, поранені четверо;

в Лебединському ракетне влучення, пошкоджені 15 будинків, потерпілих немає,

у Красногорівці та Мар'їнці обстріли з артилерії, без втрат і руйнувань;

у Торецьку ситуація напружена, але контрольована, ніч минула без обстрілів інфраструктури, без жертв серед мирного населення;

у Новомихайлівці близько 20 залпів 152-мм артилерії, інформація про пошкодження уточнюється;

у Миронівці обстріли з артилерії, але без постраждалих та пошкоджень;

у Верхньоторецькому обстріли околиць розпочалися о 7-й ранку, постраждалих наразі немає.

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"Станом на 9 ранку Маріуполь і Волноваха залишаються гарячими точками в Донецькій області. Як повідомляють військові, за ці міста точаться бої. Працюю над наданням зеленого коридору – для завезення у Волноваху гуманітарної допомоги, медикаментів, продуктів, води, а також для евакуації жителів, - підсумував Кириленко.