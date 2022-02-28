"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів з поправкою на воєнний стан та комендантську годину
Як повідомляє Цензор.НЕТ, графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, інформують у відомстві, проте станом на зараз він виглядає так:
У добу 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:
016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56
022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50
002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50
722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)
738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34
749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02
013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22
790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42
726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03
081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30
067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48
Додатково призначено:
715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00
Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.
Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39
015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09
077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23
795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27
021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26
007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40
Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
Укрзалізниця нагадує, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошць відправився о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).
При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.
"Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.