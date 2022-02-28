"Укрзалізниця" оприлюднила графік руху поїздів з поправкою на воєнний стан та комендантську годину

Деякі рейси "Укрзалізниці" зазнали змін – у зв’язку із обмеженнями, встановленими воєнним станом та комендантською годиною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, графік може змінюватись залежно від оперативної ситуації, інформують у відомстві, проте станом на зараз він виглядає так:

У добу 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:

016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

022 ТРУСКАВЕЦЬ-ХАРКІВ 02.50

002 КОСТЯНТИНІВКА-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЇВ 04.21

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 06.50

722 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 09:00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС -ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС-ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

769 КИЇВ ПАС-КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС-РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЇВ ПАС-КР.РІГ ГОЛ 17.22

790 КИЇВ ПАС-КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

792 КИЇВ ПАС-КРЕМЕНЧУК 17.42

726 КИЇВ ПАС-ХАРКІВ-ПАС 18.03

081 КИЇВ ПАС-УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

Додатково призначено:

715 КИЇВ ПАС-ЛЬВІВ 20.00

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Крім того, протягом дня залежно від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці до Закарпаття, Волині та Буковини з можливістю хабової пересадки до Румунії, Угорщини та Польщі.

Розклад руху поїздів по ст. Харків у добу 28 лютого виглядатиме таким чином:

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬК-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬК 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД -КРАМАТОРСЬК 22.40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до Державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, що вирушали зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

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Укрзалізниця нагадує, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошць відправився о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст. Також о 13:30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних сполучень з Ковеля до Хелма (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – до Вадул-Сірета (Румунія) та додаткових поїздів з Чопа до Захоні (Угорщина).

При цьому зазначимо, що Польща та Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами власних залізниць.

"Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці є пріоритетною для пасажирів із придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами у напрямках, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду", - йдеться у повідомленні Укрзалізниці.