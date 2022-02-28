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Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ

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Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ
Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"До складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умеров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький. Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - йдеться у повідомленні.

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Українська делегація прибула в район проведення перемовин з РФ. Ключове питання - негайне припинення вогню та відведення військ окупантів, - ОПУ 01

Топ коментарі

  • wittmann1980
    Крым, Донбасс и репарации, международный суд!
  • Серьога Харківський
    Требования, пусть ********* выводит войска с Крыма и донбаса
  • Yan Pastars
    Попробуйте только здать Украинский интерес, капец Вам.
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