Брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

Українські воїни чинять запеклий опір російським окупантам.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський