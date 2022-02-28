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Брифінг Зеленського щодо російського вторгнення. ВIДЕО

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Українські воїни чинять запеклий опір російським окупантам.

Про це заявив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли я йшов у президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!

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Топ коментарі

  • Alexandr Korovnikov
  • ina kretova
    не согласна в корне,комик был не мой выбор.... Вова сейчас- это символ свободной Украины,самый молодой през за всю историю. Речи ему пишут очень грамотно и его видосики очень в тему. Не сбежал,не боится,дерзит противнику,остался с народом. Недаром сейчас на него ведется охота фсб (амеры предупредили) Этот комик делает серьезные нервы кгбисту-шизофрену.Ну,и президенты никогда не воюют,даже в кино)) Сейчас он ценный кадр.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Зеленский лучший Президент Украины!!! Слава Украине!!! Слава ВСУ!!! Героям Слава!!!
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