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Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський

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Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський
Україна має приєднатися до Європейського союзу за новою спеціальною процедурою.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми звертаємося до Європейського союзу щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поруч з нами, але наша мета - бути разом з усіма європейцями. І головне, бути на рівні. Я впевнений, що ми все це заслужили", - заявив він.

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Топ коментарі

  • Юрий Орлов 82996db3
    еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
  • Герхард
    ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
  • Roman Rjevskiy
    Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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