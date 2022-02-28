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Центробанк РФ підняв облікову ставку до 20%: Ставки на депозити, кредити та іпотеки зростуть

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Центробанк РФ підняв облікову ставку до 20%: Ставки на депозити, кредити та іпотеки зростуть
Центробанк РФ підняв облікову ставку більш ніж удвічі з 9,5% до 20%, щоб уповільнити падіння курсу рубля.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу банку.

"Зовнішні умови для російської економіки кардинально змінилися. Підвищення ключової ставки дозволить забезпечити збільшення депозитних ставок до рівнів, необхідних, щоб компенсувати девальваційні й інфляційні ризики, що зросли", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Банк Росії ухвалюватиме подальші рішення щодо ключової ставки виходячи з оцінки ризиків з боку зовнішніх і внутрішніх умов та реакції на них фінансових ринків та з урахуванням фактичної та очікуваної динаміки інфляції щодо мети, розвитку економіки на прогнозному горизонті.

Зазначимо, від ключової ставки (облікова ставка в Україні. - Ред.) залежать ставки на депозити, кредити, іпотеки. Всі вони зростають. Також стає дорожче залучати інвестиції. 

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Топ коментарі

  • Welle
    Головне цього разу - ніяких ніжок Буша, ніякої гуманітарки, жодної!!!
  • Папєрєднік
    Це початок, суки!
  • Bo Nilsson 358628d6
    Та хоч до 98% піднімай - вам срака, орки срані.
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