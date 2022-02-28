У Бердянську російський окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон, - ОДА

У Бердянську російський військовий застрелив чоловіка за відмову дати йому мобільний телефон, щоб начебто зателефонувати додому до РФ.

Про це повідомив представник Ради оборони Запорізької області Іван Ареф‘єв, передає Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому до РФ. Ось таким чином виконується так звана "військова операція" метою якої є "захист українців, жертв знущань та геноциду". Доказами мародерств та їхніх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправках, з камер місцевих мешканців. Вони всі є у відкритому доступі в соцмережах. Від початку збройної агресії від рук окупанта в Україні вже загинуло 16 дітей. Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачать владі РФ. Ми будемо боротися до кінця!" - йдеться у повідомленні.

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