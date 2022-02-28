Нацполіція просить водіїв не займати смугу громадського транспорту: Такі авто вважатимуться транспортом ДРГ
6 86012
Нацполіція попереджає, що автомобілі, які рухаються смугою громадського транспорту, вважатимуться транспортом диверсійно-розвідувальних груп.
Про це Нацполіція повідомляє у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"До уваги водіїв! Займати смугу громадського транспорту суворо заборонено!
Автівки, які рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп!
Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги!" - йдеться в повідомленні.