Засуджених учасників бойових дій звільнять з-під варти для участі в обороні держави, - Зеленський

Через вторгнення РФ до України учасників бойових дій, які мають реальний бойовий досвід та перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи.