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Засуджених учасників бойових дій звільнять з-під варти для участі в обороні держави, - Зеленський

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Через вторгнення РФ до України учасників бойових дій, які мають реальний бойовий досвід та перебувають у місцях позбавлення волі, звільнять, щоб посилити бойові підрозділи.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українців із реальним бойовим досвідом буде звільнено з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину в найгарячіших точках війни. Ще з кількох людей, учасників АТО, знімаються всі санкції. Ключове зараз - оборона", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі

  • буков
    Семен давно вийшов, формує батальон.
  • Иван Петров d4225322
    Расскажите России про Торнадо, она обосрется.
  • Vladimir T fd7dc273
    Почему в оружейных магазинах украинцы не могут КУПИТЬ (не взять даром, а КУПИТЬ!) оружие по паспорту?
    Для того чтобы защищать Родину необходима мед.справка, справка из МВД и справка о прохождении курсов. Вы, плять, в своём уме? В Киеве, когда жаренный петух в жопу клюнул, раздавали автоматы всем желающим! Ждёте "жаренного петуха" во всех прифронтовых городах?
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