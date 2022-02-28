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Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

9 07014
Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди
КМДА повідомила, що наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

🔴Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

🔵Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

🟢Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Зазнається, орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

- Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

- Станції метро також продовжують працювати як укриття.

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - повідомили у КМДА.

Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди 01

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    друзі подивіться цю знамениту сцену з фільма про Гітлера Бункер)) пародія на *****..ржака,я плакав 😂
    https://www.youtube.com/watch?v=ZMAs7gd9y9o&t=1s&ab_channel=NewsUA
  • master dron
    Кстати.
    Я уверен, что Лукашенко знает, про удары ВСУ по российским Миллерову, Ейску, Должанску.
    И понимает, что и по Беларусским военным объектам мы жахнем, если шо )))
  • Запорізький козак
    ⚡️Сингапур введет санкции и ограничения в отношении России - министр иностранных дел страны Вивиан Балакришнан.
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