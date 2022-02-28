Метрополітен працює у режимі перевезень: як курсують поїзди

КМДА повідомила, що наразі метрополітен працює у режимі перевезень, орієнтовний інтервал руху - 40 хвилин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

🔴Червона лінія: від ст. "Шулявська" до ст. "Університет"

🔵Синя лінія: від ст. "Героїв Дніпра" до ст. "Теремки". Без зупинки на станціях "Майдан Незалежності" та "Площа Льва Толстого".

🟢Зелена лінія: від ст. "Сирець" до ст. "Видубичі. Без зупинки на станціях "Палац спорту", "Кловська", "Золоті ворота". Також працює ділянка "Славутич" - "Червоний хутір".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час сигналу "Повітряна тривога" шість наземних станцій метро не працюватимуть, - КМДА. ПЕРЕЛІК

Зазнається, орієнтовний інтервал руху: 40 хвилин.

- Звертаємо увагу, що графік роботи може оперативно змінюватися за необхідності.

- Станції метро також продовжують працювати як укриття.

"Просимо не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби", - повідомили у КМДА.