Новини • Санкції проти Росії

Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів

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Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів
На відкритті торгів 28 лютого акції контрольованого російським урядом "Сбєрбанка" впали на 73,04%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Investing.com.

Обвал вартості акцій стався на тлі запровадження проти країни-агресора нового пакету економічних санкцій, які, серед іншого, включають відключення низки банків від міжнародної системи SWIFT.

Через різке падіння ціни акцій торгівлю ними вирішили не проводити. Крім акцій "Сбєрбанка" на Московській біржі вже не торгують акціями "Лукойла" та "Газпрома", передають російські медіа. Капіталізація цих компаній провалилася на понад 50% на відкритті торгів.

28 лютого Європейський центральний банк попередив про ймовірне банкрутство "дочок" російського "Сбєрбанку".

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    «Когда Россия окончательно станет фашистским государством, то фашизм в ней будут именовать «особой русской духовностью». (У. Черчилль)
  • ятутсовсемрядом
    пішов на х%й ркскій банк
  • Fjall_Raven
    "Граждане России за 25 февраля сняли 1,4 трлн руб. наличными, что стало рекордной суммой за все время. Рекорд предыдущего дня, 24 февраля, был превышен в 12,5 раз" ))) полёт нормальный!
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