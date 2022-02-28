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Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж

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Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж
Населення Городні, яка розташована на півночі Чернігівської області, перекрило основні дороги міста, щоб заблокувати рух техніки військ РФ.

Про це повідомляють "Новини Городнянщини", передає Цензор.НЕТ.

"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.

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"Отець Вододимир з прихожанами йдуть на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси", - додає видання.

Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку 01
Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку 02

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Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    смелые люди, просто очень...
  • Petrov Viktor
    В 41 ворог не називав себе братами. Підлішої тварюки, яка прикриваючись "родинними" зв'язками йде знищувати народ України, не уявити.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ghost of Kyiv
    @realkyivghost·

    30 хв ⚡️

    Чернігівська область, місцеві жителі блокують техніку орків, із за чого вона була вимушена повернутись майже до границі з бульбастаном.

    Відео:

    https://twitter.com/i/status/1498233026035208192
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