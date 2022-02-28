Мешканці Городні на Чернігівщині перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку. ФОТОрепортаж

Населення Городні, яка розташована на півночі Чернігівської області, перекрило основні дороги міста, щоб заблокувати рух техніки військ РФ.

Про це повідомляють "Новини Городнянщини", передає Цензор.НЕТ.

"Городня сьогодні. Таке на всіх дорогах міста. Люди перекрили стратегічні шляхи, щоб зупинити ворожу техніку", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Тероборона закликала населення півночі України до організованого спротиву окупантам: "Не бійтеся - вони бояться вас більше"

"Отець Вододимир з прихожанами йдуть на ворожий блокпост, щоб закликати росіян забиратися звідси", - додає видання.



