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Захисники України вдарили із РСЗВ "Ураган" по колоні окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

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Захисники України вдарили із РСЗВ "Ураган" по колоні окупантів на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"
Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Поблизу населеного пункту Хороше Озеро, що на Чернігівщині, в результаті вогневого враження РСЗВ "Ураган" затримано рух колони противника. Втрати ОВТ та особового складу підрозділу РФ уточнюється. Віримо в нашу силу!!!! ВІРИМО В НАШУ ПЕРЕМОГУ!!! Зупиняйте ворога всіма силами", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Владимир Николенко 123e1460
    с.Коровинці Недригайлівський р-н Суської обл кацапи кидають техніку і тікають.
  • Запорізький козак
    ⚡️Прошлой ночью в столице снова были столкновения и перестрелки. Киевские бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, - Кличко
  • буков
    Хороше Озеро для когось стане Поганим Ставком.
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