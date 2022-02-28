Громадський транспорт та метро працюють в скороченому складі, киян закликають утриматись від пересування містом, - Кличко

Громадський транспорт та метрополітен працюють в скороченому складі.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Громадський транспорт та метрополітен працює в скороченому складі. І, в першу чергу, щоб перевозити працівників підприємств критичної інфраструктури. Графік руху та маршрути відстежуйте на офіційних сайтах.



Навіть не в комендантську годину утримайтеся, будь ласка, від пересування містом", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ продовжує утримувати оборону. Російських військ у столиці немає, - Кличко