Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП
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Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що Київ повністю контролюють ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.
"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Це - наша столиця. Це - наша країна. Російським військовим тут не місце", - наголосив він.
Він наголосив, що російські війська мають піти з України й забрати тисячі трупів своїх солдатів. Більшість з них - гниють у полях. Їх навіть не можна наразі зібрати та порахувати, бо бої тривають у багатьох місцях.