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Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП

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Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП
Радник голови Офісу Президента Подоляк заявив, що Київ повністю контролюють ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 Канал.

"Поширюється новий фейк про те, що Київ нібито оточений російськими військами. Росіяни про це можуть лише мріяти. Це - наша столиця. Це - наша країна. Російським військовим тут не місце", - наголосив він.

Він наголосив, що російські війська мають піти з України й забрати тисячі трупів своїх солдатів. Більшість з них - гниють у полях. Їх навіть не можна наразі зібрати та порахувати, бо бої тривають у багатьох місцях.

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Топ коментарі

  • Ki.m.
    Куй вам,кацапи,а не Київ!
  • время
    Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
  • Ustym Karmaliuk
    ви нас тільки ядерною бомбою раскатати можете, лапті срані.
    це ви місяць назад світові умови ставили? а на ділі ваша "самая сильная армія в міре" виявилась ржавим металобрухтом з обісраними срочниками 20-22 років всередині, яких послав на смерть шизорфренік, що сам уже однією ногою в могилі.
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