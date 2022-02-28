Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова: десятки загиблих. ВIДЕО
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В мережі опубліковано відео обстрілу житлового масиву в Харкові військами РФ з "Градів".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова.
"Харків щойно зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко", - додав він.
"Харків. вул. Клочковська 197. Удар "Ураганами" чи "Смерчами". Жінці відірвало ноги. Вмирає…" - розповів Геращенко.