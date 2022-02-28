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Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова: десятки загиблих. ВIДЕО

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В мережі опубліковано відео обстрілу житлового масиву в Харкові військами РФ з "Градів".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двоє людей загинули внаслідок обстрілу військами РФ житлового масиву Салтівка у Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

"Харків щойно зазнав масованого удару "Градами". Десятки загиблих і сотні поранених. Швидкі їдуть на місце трагедії!" - розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Удар "Градів" по Харкову було завдано в районі вулиці Дерев'янко", - додав він.

"Харків. вул. Клочковська 197. Удар "Ураганами" чи "Смерчами". Жінці відірвало ноги. Вмирає…" - розповів Геращенко.

Російські окупанти обстрілюють Градами житлові масиви Харкова: десятки загиблих 01

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Топ коментарі

  • Bander_UA 1d21dedd
    .... казламордых нельзя брать в плен
  • Eugene Homenko
    Будьте ви прокляті, кацапські виродки.
  • barrakud2
    По старой и привычной руцькой традиции. Воевать не умеем, так хоть по жилым кварталам постреляем.
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