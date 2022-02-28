Готуємо заяву до ЄСПЛ щодо масових порушень прав людини російською армією на території України, - Мін'юст

Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини про попередні забезпечувальні заходи, які просить застосувати до Російської Федерації, армія якої вчиняє масові порушення прав людини на території України, зокрема вбивства цивільних осіб, руйнування майна. Заява буде подана згідно Правила 39 регламенту ЄСПЛ, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

Про це повідомив радник міністра юстиції Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Закінчив перший драфт заяви по Правилу 39. Вважав себе досить неемоційною людиною, плюс робота в сфері прав людини виробляє деяку резистність до страждань (спробуйте підготувати кілька десятків заяв або рішень ЄСПЛ щодо катування в поліції і зрозумієте, що я маю на увазі). Але коли готував цю заяву і в частині прикладів порушень, то я писав із сльозами на очах…

Ви знали що в Охтирці окупанти поцілили градами та ураганами в два дитячих садочки і що вони називались "Сонечко" та "Росинка"?

Ненавиджу! Горіть у пеклі!", - написав він на своїй сторінці у "Фейсбуці".

В телефонному коментарі Цензор.НЕТ Іван Ліщина зазначив, що заяву буде подано вже сьогодні.

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