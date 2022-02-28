Заборонено примушувати педагогів йти у відпустку без збереження зарплати у зв'язку з воєнним станом, - Шкарлет

До МОН почали надходити звернення від педагогічних працівників щодо примушування з боку окремих керівників закладів освіти до написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану.

Про це повідомив у телеграм-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую на тому, що Міністерство категорично забороняє керівникам органів управління освітою та/або керівникам закладів освіти примушувати педагогічних та інших працівників до написання заяв про відпустку без збереження заробітної плати. Відповідного листа з проханням роз'яснити цю позицію керівникам закладів освіти та педагогічним працівникам вже направлено керівникам обласних управлінь (департаментів)", - пише Шкарлет.



Він акцентує увагу, що працівникові може бути надано відпустку лише за добровільним бажанням або його може бути звільнено відповідно до вимог трудового законодавства.

"У найскладніший для країни час важливо залишатися згуртованими та підтримувати один одного. Тримаємо стрій", - зауважив міністр.

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