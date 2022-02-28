Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ розірвати бізнес зв'язки з Росією.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розірвіть усі бізнес зв'язки з Росією. Усі. Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії, військових злочинів, дезінформації, кібератак та особисто Гітлера 21 століття на ім'я Володимир Путін", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мобілізовано безпрецедентно широку антипутінську коаліцію, - Оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 10.00 28 лютого