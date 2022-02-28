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Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна

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Кулеба закликав світ розірвати всі бізнес зв'язки з РФ: Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії та Путіна
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ розірвати бізнес зв'язки з Росією.

Про це глава МЗС повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Розірвіть усі бізнес зв'язки з Росією. Усі. Ведення бізнесу з Росією сьогодні означає фінансування агресії, військових злочинів, дезінформації, кібератак та особисто Гітлера 21 століття на ім'я Володимир Путін", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
  • Запорізький козак
    ⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
  • Максим Денисов 57f5c91f
    То так і є.
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