Унаслідок нападу Росії загинуло 352 особи, з них 16 дітей. Поранено 2040 людей, серед них 45 дітей, - Ляшко

За останні дні внаслідок російської агресії загинуло 352 людини, серед яких 16 дітей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Слово і діло", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами поранених 2040, з них 45 дітей.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, у Києві з 8 години запрацювали продуктові магазини та комунальний транспорт.

Комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше, — із 22:00 до 7:00.

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