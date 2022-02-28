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Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко

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Мародерів знешкоджуватимуть без попередження, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що мародерів знешкоджуватимуть без попередження.

Про це Кличко повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто живе в нових умовах – умовах воєнного стану і загрози.

І хочу наголосити: мародерів, за законами воєнного часу, будуть знешкоджувати без попередження!

Кияни! Як тільки бачите підозрілих людей, мародерів, звертайтеся до правоохоронців та військових!
Ми повинні згуртуватися, як ніколи. - Дати відсіч і провокаціям в місті. І орді, що сюди рветься!

Військові, правоохоронці, тероборона, небайдужі кияни роблять сьогодні все для оборони нашого міста!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • for spam 5a76951b
    А шо случилось ? вам же не выгодно было осуждать...
  • Robin Nielsen
    Kavkaz Center@newkc14

    Финляндия. Русская водка капут. Местная компания монополист запретила продажу русской водки. Алкоголь произведенный в России больше не будет закупаться. Вся водка и прочие русские горячительные напитки снимаются с продажи и уничтожаются
  • Запорізький козак
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