Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО

В СБУ закликають допомагати українським кіберфахвцям зламувати ресурси окупантів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал СБУ.

"ВІДКРИВАЄМО КІБЕРФРОНТ‼️ Допомагайте українським кіберам зламувати ресурси окупантів! За минулі дні ми отримали багато корисної інформації про переміщення ворога та його ДРГ. Завдяки вам чимало окупантів було знищено!", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що від сьогодні у чат-боті @stop_russian_war_bot з’явилася нова функція – для боротьби на кіберфронті.

"Якщо ви помітили будь-які вразливі точки у кіберзахисті російських об’єктів (баги, бекдори, входи, логіни та паролі) – обов’язково повідомляйте про них чат-боту. Це можуть бути вразливості в електронній пошті, вебсайтах, онлайн-банкінгу, системах управління, комп`ютерних мережах, центрах сертифікації, ключах, месенджерах, соцмережах. Українські кіберфахівці використають цю інформацію, щоб боротися з окупантом! Функція передачі таких даних доступна у розділі чат-боту "Кіберфронт". Зупинимо російські війська разом – на нашій землі і в нашому кіберпросторі!", - додали в СБУ.

Читайте також: Проти українців триває фішингова атака. На електронні адреси надходять листи з програмами-шпигунами