"Наша надія лише на те, що в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду" - Квасневський прокоментував погрози Путіна

Колишній президент Польші Александр Квасневський вважає, що президент Росії Володимир Путін втратив розум і може застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав під час включення для марафону українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Боюсь, що так",- сказав Квасневський на питання про можливість застосування ядерної зброї.

"Він безумний, він абсолютно відірваний від реальності, він навіть не слухає своїх близьких друзів, бо радники ніколи не вважались в нього серйозними партнерами. І це велика загроза", - зазначив Квасневський.

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"Наша надія лише на те, що серед важливих людей в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду і треба щось робити. Бо якщо не знайдуться такі люди, ми будемо в плачевному стані", - сказав експрезидент Польщі.

Коментуючи прохання президента Володимира Зеленського про невідкладний вступ України до Євросоюзу, Квасневський сказав, що зараз хороший час, щоб оминути всі бюрократичні процедури для вступу України до ЄС і він навіть назвав хорошим знаком для цього те, що Німеччина, яка довго не давала Україні летальну зброю, передумала.

"Змінюється думка в Європі, а те, що Україна має бути в ЄС – це для мене очевидно", - додав колишній очільник Польщі.

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