"Наша надія лише на те, що в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду" - Квасневський прокоментував погрози Путіна
Про це він сказав під час включення для марафону українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Боюсь, що так",- сказав Квасневський на питання про можливість застосування ядерної зброї.
"Він безумний, він абсолютно відірваний від реальності, він навіть не слухає своїх близьких друзів, бо радники ніколи не вважались в нього серйозними партнерами. І це велика загроза", - зазначив Квасневський.
"Наша надія лише на те, що серед важливих людей в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду і треба щось робити. Бо якщо не знайдуться такі люди, ми будемо в плачевному стані", - сказав експрезидент Польщі.
Коментуючи прохання президента Володимира Зеленського про невідкладний вступ України до Євросоюзу, Квасневський сказав, що зараз хороший час, щоб оминути всі бюрократичні процедури для вступу України до ЄС і він навіть назвав хорошим знаком для цього те, що Німеччина, яка довго не давала Україні летальну зброю, передумала.
"Змінюється думка в Європі, а те, що Україна має бути в ЄС – це для мене очевидно", - додав колишній очільник Польщі.
27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування