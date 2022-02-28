Китай закликав РФ до стриманості після погроз Путіна ядерною зброєю
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Китай закликав РФ до стриманості після рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.
Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.
Відповідаючи на додаткові запитання, він підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.