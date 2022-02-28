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Китай закликав РФ до стриманості після погроз Путіна ядерною зброєю

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Китай закликав РФ до стриманості після погроз Путіна ядерною зброєю
Китай закликав РФ до стриманості після рішення Путіна щодо приведення російських ядерних сил у стан підвищеної бойової готовності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

"Всі сторони повинні зберігати спокій, проявляти стриманість і уникати подальшої ескалації", - сказав речник МЗС Китаю Ван Веньбінь.

Китай підтримує всі зусилля щодо розрядки воєнного протистояння та мирного політичного вирішення, заявив представник Китаю.

Відповідаючи на додаткові запитання, він підкреслив, що Китай і Росія є "стратегічними партнерами", але не "союзниками". Китай визначає свою власну позицію та політику в кожному окремому випадку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО та Україна не несуть загрози для Росії: Білий дім відреагував на рішення Путіна привести сили стримування в режим готовності

Топ коментарі

  • Все Обманываете
    Ха-ха-ха ***** дали пинок под зад
  • Ustym Karmaliuk
    Путін думав, що якщо Китай цого ***, то він вже союзнік. Ні, просто половий партнер.
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Просто китайці розумні люди. Дивляться на бліцкриг і роблять висновки. Піздец москалям, скоро буде СибірНаш
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