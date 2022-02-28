Десятки бійців росгвардії з Сибіру разом з командиром загинули в Україні, відправили літак з їхніми трупами, - росЗМІ
Про це пише сибірське медіа "Тайга.Инфо", передає Цензор.НЕТ.
Джерела журналістів твердять, що під час спроби захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійці росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.
Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.
"Колону **** [розстріляли]. Пацани — Красноярськ та Новокузнецьк", — цитує видання одного із співрозмовників.
Позивним Огія нібито був Абат. Також серед загиблих джерело видання назвало прізвища "Мурзін" та "Шлегель". "Загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки омоновців", — цитує видання своє джерело.
Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.
У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.
Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.