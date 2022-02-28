Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України

Російське державне інформагентство ТАСС зламали хакери з Anonymous.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На сайт відображаєтьяс повідомлення, в якому громадян РФ закликають припинити відправляти своїх синів та чоловіків на війну до України. Також там повідомляється про 5,3 тис. загиблих російських військових на території України за 4 дні.

Крім ТАСС зламали "Известия", "Комерсант", "РБК", "Фонтанку", "Forbes Россия" та інші ЗМІ, а також сайти "Сбербанка", ВТБ і "Тинькофф".

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