Новини • Війна

Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України

22 14617
Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України
Російське державне інформагентство ТАСС зламали хакери з Anonymous.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України 01

На сайт відображаєтьяс повідомлення, в якому громадян РФ закликають припинити відправляти своїх синів та чоловіків на війну до України. Також там повідомляється про 5,3 тис. загиблих російських військових на території України за 4 дні.

Крім ТАСС зламали "Известия", "Комерсант", "РБК", "Фонтанку", "Forbes Россия" та інші ЗМІ, а також сайти "Сбербанка", ВТБ і "Тинькофф".

Також читайте: Українські хакери зламали сайт Кремля та опублікували всю їхню телефонну базу, - МВС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • мальчиш-плохиш
    Эх, еще бы фотографии разбитых колонн там разместили. Для наглядности. А то ж, московиты никому не верят, пока сами не увидят.
  • Ihor Naumchuk
    Anonymus!!!! Дуже прошу!!! Дані людей з подвійним громадянством!!! Please!!!!
  • Мобильный крематорий
    Все силы брошены на посты "потерь нет"
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини