Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг
8 2474
Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про нарощування зусиль із надання підтримки альянсом Україні.
"Я щойно провів розмову із президентом Зеленським", - розповів Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Союзники НАТО нарощують підтримку: ракети ППО, протитанкова зброя, а також гуманітарна та фінансова допомога", - додав він.