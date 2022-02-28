Порошенко закликав ЄС терміново надати Україні статус країни-кандидата та виділити фінансову допомогу для відбудови інфраструктури

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав країни Європейського Союзу підтримати заявку України на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Порошенко також закликав європейських партнерів надати масштабну фінансову допомогу для відбудови зруйнованої інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

"Щиро вітаю довгоочікувану та стратегічно важливу заяву керівництва інституцій Євросоюзу щодо доцільності відкриття перед Україною перспективи членства в ЄС. Український народ своєю жертовністю та рішучими діями довів справжню відданість європейським цінностям та проєкту Об’єднаної Європи. Сьогодні ніхто в світі так не захищає і не бореться за свою незалежність, європейську ідентичність та цивілізаційне майбутнє як Україна. Майбутнє України в ЄС та НАТО!", – пише Порошенко у Facebook.

"Україна має негайно подати заявку на членство в Євросоюзі відповідно до статті 49 Договору ЄС, а держави-члени ЄС схвалити рішення про надання Україні статусу країни-кандидата та розпочати відповідні переговори про вступ за окремою процедурою. Євросоюз також має схвалити рішення про виділення Україні фінансово-економічної допомоги на кшталт "Плану Маршалла" для відбудови зруйнованої інфраструктури нашої держави", – вважає Порошенко.

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"Нам потрібно лише одне – перемогти, перемогти божевільного і дуже потужного ворога, який вирішив знищити, стерти з лиця землі все українське. Наша сила у єдності та солідарності як всередині країни, так і з нашими союзниками. Україна обов’язково переможе!", – пише Петро Порошенко.